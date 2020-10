Naar de uitgang gepusht bij KV Kortrijk, maar Ezekiel heeft al snel opnieuw onderdak gevonden bij opmerkelijke club

Na enkele inkomende transfers op het einde van afgelopen mercato achtte KV Kortrijk de tijd rijp om ook afscheid te nemen van enkele spelers. Zo werd onder andere het contract van Imoh Ezekiel op 6 oktober ontbonden. Heel erg lang heeft de Nigeriaanse sneltrein niet zonder club gezeten.

De voormalige spits van onder andere Standard, Anderlecht en KV Kortrijk tekende een overeenkomst bij Al-Jazira uit Abu Dhabi. De Nigeriaan is nog steeds maar 26 jaar, maar kiest dus voor de tweede keer in zijn carrière al voor een avontuur in het Midden-Oosten.

Na zijn knalseizoen bij Standard trok Ezekiel namelijk naar Qatar. Zijn vorm bij de Rouches heeft hij nadien bij geen enkele club kunnen etaleren. In die mate dat zijn contract bij KV Kortrijk, na twee goals in 12 wedstrijden vorig seizoen, ontbonden werd.