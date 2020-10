📷 "Things to do: een nieuwe ploeg vinden" - laat doelman van OHL iets te veel zien op zijn kalender?

Heel wat spelers van Oud-Heverlee Leuven kregen tijdens de interlandbreak te horen dat ze niet meer met de A-kern mogen meetrainen. Een van hen is Darren Keet. De Zuid-Afrikaanse doelman kwam niet meer in het stuk voor na de komst van twee nieuwe keepers en kreeg een duidelijk boodschap.

Op speeldag 1 stond Darren Keet nog onder de lat bij Ood-Heverlee Leuven en na de komst van Romo en Iversen stond hij plots op de vierde plaats in de pikorde. Ondertussen traint hij ook al niet meer mee bij de A-kern, net zoals Jérémy Perbet, Stallone Limbombe en enkele andere jongens.

De Zuid-Afrikaanse doelman kreeg ook al te horen dat hij naar een andere club mag zoeken en die boodschap is aangekomen. Want wat lezen ze op de planning van Keet: "Things to do: find a new team".

Loves food just like Daddy.🍝