Alderweireld is bij Tottenham lang niet meer zeker van zijn plaats, maar... waarom dat een héél goede zaak kan zijn

Met welke verdediging zullen de Rode Duivels komende zomer een gooi doen naar de Europese titel? Ook Toby Alderweireld - ook al stond hij dit weekend in de basis - is niet langer zeker van zijn stek. Al is dat niet noodzakelijk slecht nieuws (voor Roberto Martinez).

José Mourinho verzette vorig seizoen nog hemel en aarde om Toby Alderweireld te overtuigen om een nieuw contract te tekenen bij Tottenham Hotspur. The Special One kiest tegenwoordig echter regelmatig voor Eric Dier en Davinson Sanchez in het hart van de Londense defensie.

Mega Toby vindt het zelf niet zo plezant, maar we zijn er quasi zeker van dat Roberto Martinez dat stiekem wel is. Het programma in de Premier League is sowieso al razend druk en anno 2020 heeft corona ervoor gezorgd dat er nog een versnelling hoger wordt geschakeld.

Ideaal voor het EK?

De opeenvolging van wedstrijden zal er voor zorgen dat Alderweireld matchritme heeft, terwijl de Rode Duivel niet zal opgebrand zijn op het einde van het seizoen. En net dat is héél belangrijk in een EK-jaar. En al zeker als EK-favoriet…