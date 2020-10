Duidelijk statement in stadiondossier Club en Cercle? "We zijn ook niet naïef"

Vorige week liet minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten dat ze blijft geloven aan een nieuw stadion voor Cercle Brugge aan de Blankenbergse Steenweg.

Cercle Brugge kwam al met een statement afgelopen weekend over de beslissing van Demir en over de mogelijke toekomst van het stadiondossier in Brugge.

Jan Breydel?

Ook diverse alternatieven worden door groen-zwart bekeken, al is er nog geen duidelijkheid over het wat en hoe.

Sterke man Vincent Goemaere is alvast duidelijk. "Hopelijk vinden we snel een oplossing, met dank aan Zuhal Demir. We werken constructief mee, maar uiteraard zijn we niet naief, als alle aangeboden alternatieven niet haalbaar blijken, blijven we op Jan Breydel."