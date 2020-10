Interview Joren Dom, ex-Antwerp, telt af naar zijn derde stadsderby: "Dat was play-off 2, dit is the real thing" & "Juichen? Niet te extreem"

Het aftellen naar de Antwerpse stadsderby is begonnen. Voor de laatste échte derby op het hoogste niveau moeten we al terug naar 2004, maar in 2018 stonden de Ratten en de Great Old ook al tegenover elkaar, toen nog in play-off 2. Joren Dom, ex-speler van Antwerp en nu op het Kiel, was erbij.

Wees maar zeker dat het voor Joren Dom een bijzondere partij zal zijn. In 2017 verliet hij Antwerp voor Beerschot, waar hij nu een van de basispionnen is van Hernan Losada. "Ik heb vijf jaar bij Antwerp gespeeld, alle ups en downs meegemaakt. Natuurlijk wordt dat een speciale match", legt Dom uit. In april 2018 stonden de twee Antwerpse tenoren al tegenover elkaar, toen nog in play-off 2. Antwerp won toen met 2-0 van, toen nog, Beerschot-Wilrijk, en later volgde er een brilscore. Deze editie van de stadsderby valt niet te vergelijken met die vorige twee. "We kwamen toen piepen in 1B en hadden net naast promotie gegrepen. Die match voelde wat aan als een soort van geschenk, een spannend moment om die derby te spelen. Maar dat was play-off 2, dit is the real thing. De waarden lagen veel verder uit elkaar en dat is nu gelukkig niet meer zo. Het feit dat we allebei bovenin meedraaien maakt het nog wat leuker. Fantastisch voor de stad Antwerpen." Want het mag nu wel geweldig draaien met beide clubs, een jaar of vijf geleden konden ze in Deurne-Noord en aan het Kiel alleen maar dromen van de huidige hoogconjunctuur. "Het Antwerpse voetbal zat zo diep als het maar kon zitten een vijftal jaar geleden. Kijk waar we nu staan! Beide supportersclans zijn de laatste jaren toch verwend geweest", verklaart de 30-jarige verdediger. Juichen? Ja, maar niet te extreem. Ik wil nog kunnen buitenkomen.

In de wedstrijden van Beerschot vielen in 9 speeldagen 42 goals, bij Antwerp 30 stuks. Het kan dus een zeer open wedstrijd worden. "Er wordt heel veel gescoord, dat is inderdaad een tendens. Misschien heeft dat wel met het gebrek aan publiek te maken", aldus Dom.

En, tot slot, wat gaat er gebeuren als Dom de netten doet trillen tegen zijn ex-ploeg? Een viering? "Sowieso", kwam aanvoerde Mike Vanhamel tussen, met een ietwat boze blik. "Niet dat de kans groot is dat het gaat gebeuren (lacht), maar je moet je gevoel volgen. Natuurlijk zal ik blij zijn en het zou respectloos zijn naar de eigen fans om het niet te doen. Ja dus, maar niet te extreem. Ik wil nog kunnen buitenkomen", besluit hij met een lachje.