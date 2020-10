Clement met vertrouwen in Horvath: "Hij is gegroeid als doelman, nu heeft hij zijn kans om dat te tonen"

Is het een cadeau voor Ethan Horvath dat hij zich nu mag bewijzen in doel bij Club Brugge? Simon Mignolet is out door een coronabesmetting en plots staat de 25-jarige Amerikaan weer in doel. Philippe Clement zegt er vertrouwen in te hebben.

“Ethan is klaar voor de wedstrijd”, zei Clement op zijn persconferentie voor de match. “Ik kan niet in het hoofd van een speler kijken, maar ­fysiek is hij top. Beter dan ooit zelfs. Hij voelt zich ook heel goed bij de trainingen die hij onder de nieuwe doelmannencoach afwerkt. Hij denkt dat hij gegroeid is als doelman. Nu heeft hij een kans om dat te tonen. Ethan is kampioen geweest, en international. Het is geen rookie die speelt.”

Toch zal Clement wel even gevloekt hebben toen hij het nieuws over Mignolet vernam. Die is immers meer dan gewoon een doelman. Communicatief is hij de sterkste en hij stuurt zijn team van achteruit. Horvath heeft daarbij al meer dan een jaar geen officiële match gespeeld. “Dat is nu eenmaal het leven van een voetballer en zeker van een keeper. Je moet wachten op dat moment. Zeker als je tegenstander een topper als Mignolet is. Maar ik twijfel er niet aan dat Ethan tweehonderd procent klaar zal zijn.”