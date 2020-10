Charles De Ketelaere schrijft geschiedenis en stoot een zekere Jeanvion Yulu-Matondo van de troon

Hij speelde een geweldige match op het veld van Zenit en in de absolute slotfase zorgde Charles De Ketelaere zelf voor het slotakkoord. Hij is zonder enige twijfel man van de match én hij heeft ook een nieuw record te pakken bij Club Brugge.

Charles De Ketelaere mag zich niet alleen matchwinnaar noemen, maar ook jongste doelpuntenmaker van Club Brugge ooit in de eindfase van de Champions League. Hij neemt het record over van Jeanvion Yulu-Matondo, aldus VTM-journalist Jarno Bertho. Yulu-Matondo wist ook op zijn 19e te scoren op het kampioenenbal. Hij deed dat tegen Juventus. Anthony Vanden Borre blijft de jongste Belg die wist te scoren in de CL.