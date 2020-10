Thorup keert maandag terug naar een lege Ghelamco Arena: "Had een speciale band met supporters"

Maandag sluiten AA Gent en Racing Genk de tiende speeldag af. Een speciaal duel voor Jess Thorup want de Deense hoofdcoach van Racing Genk was aan het begin van het seizoen nog aan het werk in de Ghelamco Arena.

Maar het wordt een terugkeer in mineur voor de Deen, die graag het Gentse publiek nog eens had teruggezien. "Ik had een speciale band met het Gent-publiek, het zou fijn geweest zijn om hen terug te zien", verklaart hij. Toen De Witte en Louwagie beslisten om Thorup te ontslagen na drie speeldagen. Vele supporters vonden dat veel te vroeg en waren het niet eens met de bestuurskamer. AA Gent zit nog steeds in de hoek waar de klappen vallen, maar medelijden hoort er niet bij. "Ik ben maandag in Gent om de wedstrijd te proberen winnen", klinkt het vastberaden.