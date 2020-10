Groeibriljant van Neerpede wordt klaargestoomd voor eerste ploeg: als 16-jarige mee op ploegfoto

Vorig seizoen maakte het ene na het andere Neerpede-talent zijn debuut voor het eerste team van RSC Anderlecht. Dit seizoen mocht enkel Kristian Arnstadt al proeven van het grote werk, al mag er naar alle waarschijnlijkheid in de komende weken en maanden daar nog ééntje aan toegevoegd worden.

Het gaat om Mario Stroeykens. De aanvallende middenvelder is nog maar net 16 jaar geworden, maar mocht prompt mee op de ploegfoto. Het is een teken dat ze bij Anderlecht het wel zien zitten in de aanvallende middenvelder.

Stroeykens tekende vorig jaar in augustus zijn profcontract bij paars-wit. De aanvallende middenvelder komt dit seizoen al uit voor de U21 van Craig Bellamy. Hij wordt in Neerpede gezien als één van de grootste beloftes en werd door zijn vista en traptechniek wel al eens vergeleken met Youri Tielemans.