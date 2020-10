🎥 Belofteninternational lukt beauty in Bundesliga na amper 23(!) seconden

Orel Mangala, de 22-jarige Belgische middenvelder, is alsmaar meer naam aan het maken in Duitsland. Vrijdag opende hij zijn rekening tegen Keulen. Zijn eerste treffer in de Bundesliga was meteen een hele fraaie.

De belofteninternational, een jeugdproduct van Anderlecht, trof tegen Keulen al raak na amper 23 seconden. Na een snelle aanval belandde de bal aan de rand van de zestien. Mangala duwde de bal met de binnenkant van de voet erg knap in de bovenhoek. 🇧🇪 | Belgisch belofte-international Orel Mangala scoort zijn eerste doelpunt in de Bundesliga op een wel heel mooie manier! 😍🔥#VFBKOE pic.twitter.com/axywv8inPT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 23, 2020 Het vroege doelpunt was echter niet voldoende voor een driepunter. Keulen, waar Sebastiaan Bornauw negentig minuten tussen de lijnen stond, kwam nog in de eerste helft via een elfmeter langszij.