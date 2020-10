Is Chelsea wat té actief geweest op de transfermarkt? "Ziyech een plek geven wordt lastig"

Op de vorige speeldag maakte Hakim ZIyech zijn rentree na een knieblessure. Het waren meteen ook zijn eerste minuten in het shirt van Chelsea. Maar de plaatsjes zijn duur bij The Blues, trainer Frank Lampard weet zelf ook niet zo goed hoe hij Ziyech in zijn basiself krijgt.

De transfer van Ziyech van Ajax naar Chelsea werd maanden voordat de transfermarkt openging al aangekondigd. Maar ook tijdens de transfermarkt zaten The Blues niet stil. In totaal werd er voor bijna 250 miljoen euro ingekocht. Met onder meer Kai Havertz en Timo Werner werd er ook stevig ingekocht om de voorhoede te versterken. Tegen Southampton mocht Ziyech achttien minuten invallen op de rechterflank. "Het wordt erg lastig om hem in te passen. Hij is erg zelfverzekerd maar hij heeft nog wat ritme nodig om wedstrijdfit te worden. Normaal gezien zou hij bij of tegen de U23 wat ritme kunnen opdoen maar we zitten in een bubbel met onze selectie dus die piste is ook gesloten", klinkt het bij Lampard.