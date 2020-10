Batshuayi komt boven water en speelt belangrijke rol in zege Crystal Palace, Odoi en co in de problemen

Crystal Palace heeft met 1-2 gewonnen van Fulham op de zesde speeldag in de Premier League. Michy Batshuayi speelde heel de wedstrijd en gaf ook een assist.

De Nederlander Riedeweld bracht Palace op voorsprong. In de 62ste minuut gaf Batshuayi de assist voor Zaha. Een belangrijke, want in de slotfase kwam Fulham nog tot scoren via Cairney.

Denis Odoi (Fulham) en Christian Benteke (Crystal Palace) bleven heel de wedstrijd op de bank. In de rangschikking schuift het team van Benteke en Batshuayi op naar de middenmoot, Fulham blijft laatste.