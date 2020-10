Met vertrouwen naar de stadsderby: "Antwerp op de best mogelijke manier op de Europese kaart gezet"

Na meer dan een kwarteeuw niet op het Europese toneel te hebben gestaan trapte Royal Antwerp FC de groepsfase van de Europa League met een uitoverwinning op gang. De 1-2 geeft alvast een boost voor het vertrouwen in de aanloop naar de stadsderby.

Voor de fysieke paraatheid was de Europese verplaatsing misschien niet de beste zaak voor Antwerp. De trap van Bulgarije nam veel tijd in beslag en de meegereisde spelers waren vrijdagavond rond 17u terug op de Bosuil. 43 uur voor de match. Maar Ivan Leko en zijn manschappen pakten wel valiezen vol vertrouwen mee naar België.

Er werd niet alleen gewonnen in Bulgarije, ook de manier waarop mocht er zijn. "Na een heel lange afwezigheid op het Europese toneel hebben we gewonnen en dat op knappe wijze. Dit geeft vertrouwen. Iedereen mag trots zijn want we hebben Antwerp op de best mogelijke manier op de Europese kaart gezet", was de coach van RAFC trots op de prestatie tegen Ludogorets.