19-jarige Genk-huurling oogst lof bij nieuwe club: "Daar gaan we nog 2 jaar plezier aan beleven"

Op de laatste dag van de transfermarkt kon Heerenveen nog een slagje slaan in Limburg. Ze dwongen de huur van de 19-jarige Benjamin Nygren af voor maar liefst 2 seizoenen. Tegen Emmen kreeg hij zijn eerste basisplaats en hij stelde niet teleur.

Want net zoals bij zijn eerste wedstrijd voor Genk (vorig seizoen op de eerste speeldag tegen KV Kortrijk), slaagt Nygren er opnieuw in om te scoren bij zijn debuut.

Heerenveen nam het zaterdagavond op tegen FC Emmen en won met fraaie 4-0 cijfers. In de rangschikking staat Heerenveen op een knappe 3e plaats, op 2 punten van leider Ajax.

Voor de aftrap vroegen ze bij Fox Sports wat ze konden verwachten van de jonge Nygren. Trainer Johnny Jansen had alleszins niets dan lof voor de Zweedse youngster.

"Gaan we nog veel plezier van genieten"

"Hij is een heel vaardige voetballer die zowel aan de zijkant als in het centrum kan spelen, een jongen met kwaliteiten. Hij is 19 jaar, komt hiernaartoe en heeft een mooi verhaal over voetbal. Ik vind het heel interessant om te weten hoe spelers denken over voetbal en hij heeft er ook een mooie mening over", klinkt het.

"Hij laat op het trainingsveld hele mooie dingen zien. Ik denk dat we daar de komende twee jaar van gaan genieten", besluit Jansen. Nygren nam het tweede doelpunt voor zijn rekening én gaf de assist voor de 1-0. Na 80 minuten werd hij gewisseld.