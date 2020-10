Mag Koeman zich nog aan sanctie verwachten na uitspraken na Clasico? "VAR wordt alleen in het nadeel van Barcelona gebruikt"

Ronald Koeman verloor gisteren zijn eerste Clasico als coach van Barcelona. Achteraf had hij het moeilijk met de nederlaag. En vooral dan met de penalty die Real Madrid kreeg.

“We verdienden het niet de wedstrijd gisteren te verliezen”, schrijft Koeman in een tweet. “Een controversiële strafschopbeslissing, beslissend voor het resultaat. We blijven op deze weg verdergaan.”

Real kreeg de strafschop nadat Lenglet aan het truitje van Ramos trok. Die ging theatraal neer en na het raadplegen van de VAR legde de ref de bal op de stip. Ramos zette de strafschop zelf om.

Ook na de match had Koeman al commentaar. “Misschien kan iemand me uitleggen hoe de VAR werkt hier in Spanje. Ik heb de indruk dat die alleen wordt gebruikt in het nadeel van Barça”, zei Koeman. “In de eerste vijf duels heeft de VAR nooit in ons voordeel ingegrepen, terwijl daar best aanleiding voor was. Dit verdienen we niet.”

In Spanje lachen ze niet met zulke uitspraken en mogelijk staat hem nog een sanctie te wachten.