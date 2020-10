Newcastle United haalt een punt op het veld van Wolverhampton na een doelpunt in het absolute slot

Newcastle United is er deze middag in geslaagd om een punt te pakken op het veld van Wolverhampton. De bezoekers kwamen tien minuten voor het einde van de wedstrijd op achterstand door een doelpunt van Raul Jimenez, maar Jacob Murphy zorgde in 89ste minuut voor de 1-1.

Wolverhampton en Newcastle stonden vandaag tegenover elkaar op de zesde speeldag van de Premier League. Wolverhampton was de betere ploeg en kwam tien minuten voor het einde van de wedstrijd verdiend op voorsprong dankzij een doelpunt van Raul Jimenez. Toch was het niet voldoende voor de overwinning, want in de 89ste minuut kwam Newcastle nog langszij via Jacob Murphy. Door het gelijkspel staat Wolverhampton nu op de 9de plaats met 10 op 18. Newcastle moet tevreden zijn met de 14de plaats (8 op 18).