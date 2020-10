KV Mechelen wil vandaag meer duidelijkheid scheppen over hoofdaandeelhouder Penninckx

KV Mechelen zit al een tijdje verveeld met de zaak rond hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. Die wordt verdacht van financiële fraude bij het failliete modebedrijf FNG. Malinwa organiseert dan ook buitengewone Algemene Vergadering om het hoofdstuk te kunnen afsluiten.

Volgens HLN wil KVM het bestuursmandaat van hoofdaandeelhouder Penninckx beëindigen en ook de verkoop van zijn aandelen (71,2 procent) bespreken. De vraag is of het gerecht - dat het aandelenregister in beslag nam - daarvoor toestemming zal geven. En of Penninckx zijn aandelen wel wil verkopen.

Penninckx is momenteel onder voorwaarden vrij, maar zou nog geen contact gehad hebben met Mechelen. Het is dan ook niet duidelijk of hij uitgenodigd is voor de Algemene Vergadering van de club.