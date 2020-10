Koeman haalt Spaanse arbitrage helemaal onderuit: "Ik heb de scheidsrechter gevraagd of hij me kan uitleggen wat er met de VAR aan de hand is"

FC Barcelona verloor afgelopen zaterdag met 1-3 tegen Real Madrid. Op het uur kregen de hoofdstedelingen een discutabele strafschop. Ronald Koeman spaart zijn kritiek alleszins niet.

“De nederlaag is moeilijk te aanvaarden”, begint de Nederlander zijn relaas nog op een rustige toon in de Spaanse media. “Ik begrijp de scheidsrechter niet. Zijn beslissing heeft een enorme invloed gehad op het resultaat.”

De Nederlandse coach van Barça laat vervolgens geen spaander heel van de Spaanse arbitrage. “Waarom grijpt de VAR eigenlijk enkel in als het tégen Barcelona is? We speelden al vijf competitiematchen en de videoref was ons nog geen enkele keer goedgezind.”

“Nogmaals: op deze manier verdienen we niet om wedstrijden te verliezen”, besluit Koeman. “Ik heb de scheidsrechter na de wedstrijd gevraagd of hij me kan uitleggen hoe de VAR in Spanje werkt en wat ermee aan de hand is. Ik begrijp het niet meer.”