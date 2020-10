"De voetbalkantine is op veel plaatsen het best draaiende dorpscafé. Ze verdienen steunmaatregelen"

Het amateurvoetbal likt de wonden van de tweede coronagolf. De jeugdteams mogen nog voetballen, maar zonder cafetaria zijn de inkomsten volledig weg. Benny Mazur pleit dan ook voor steunmaatregelen.

De secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen beseft als geen ander dat het water sommige amateurclubs aan de lippen staat. Het verdwijnen van zo’n clubs zou ook voor een sociaal drama zorgen. Een pak kinderen, maar ook vrijwilligers en sympathisanten zien in de lokale voetbalclub dé uitlaatklep bij uitstek.

“Het is nodig dat die clubs een financieel duwtje in de rug krijgen”, aldus Mazur in Het Laatste Nieuws. “Met een gesloten cafetaria valt een groot deel van hun inkomsten weg. De voetbalkantine is op veel plaatsen het best draaiende dorpscafé. Ook zij betalen BTW op de verkochte consumpties, hé.”

“Het lijkt ons dan ook evident dat kantines gelijkaardige steunmaatregelen kunnen genieten als cafés en restaurants”, besluit de secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen. “Dat is een nagel waar we op zullen blijven kloppen.”