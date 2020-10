"We waren een van de beste ploegen van het weekend" en "Tactisch stond het panklaar": nieuwe dreun voor Buffalo's

Speelde KAA Gent opnieuw een dominante wedstrijd? Ja. Leverde dat punten op? Neen. Een gebrek aan efficiëntie voorin én achterin was opnieuw de dooddoener.

"Er zijn zich mensen uit het Genkkamp komen excuseren na de wedstrijd", aldus Wim De Decker. "Dat zegt op zich genoeg. Iedereen heeft een heel sterk Gent gezien."

"De duels waren voor ons, de kansen, de tweede ballen. Tactisch stond het panklaar, de statistieken zijn er ook naar. Zelfs na de gelijkmaker pikten we de draad opnieuw op, in de tweede helft waren wij de enige ploeg die verdiende te winnen."

Dit kan niet uitblijven

Maar: de punten volgden ook deze keer niet. "We speelden goed, het is niet enkel vandaag. Maar toch pakken we de drie punten niet. Dit kan niet uitblijven, we waren een van de beste ploegen van afgelopen weekend."

"Mentaal geeft dat natuurlijk nog een grotere tik dan wanneer je slecht speelt of tegen een sterkere tegenstander uitkomt. Ik had gehoopt dat het sneller zou vallen, maar we gaan er opnieuw tegenaan en dit komt goed. We komen hieruit."