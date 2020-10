Zes interlands op een dikke maand tijd voor de Rode Duivels, spelersvakbond maakt zich zorgen

De kalender zit al zo propvol voor spelers van topclubs, zeker voor zij die ook de eer van hun land verdedigen. In oktober en november wacht(te) er een drieluik op de Rode Duivels en ondertussen pleit de spelersvakbond voor minder oefeninterlands.

In oktober tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland en in november wacht de Rode Duivels een drieluik tegen Zwitserland, Denemarken en Engeland. Bij de vorige interlandbreak uitte onder meer Kevin De Bruyne zijn onvrede over de overvolle kalenders en haakten ook verschillende internationales af met spierblessures, waaronder KDB.

Internationale spelersvakbond FIFPRO denkt er hetzelfde over als De Bruyne. Minder oefeninterlands spelen is alvast een oplossing die de vakbond aanreikt. Het duel tegen Zwitserland in november is bijvoorbeeld een oefenmatch. Die gaat voorlopig door op 11 november.

FIFPRO wil ook dat spelers getest worden als ze de nationale ploeg verlaten om terug te keren naar hun club. Voorlopig gebeurt dat alleen bij aankomst.