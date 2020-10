Geen nieuwe coronabesmettingen bij Club Brugge: Mignolet, Kossounou en Krmencik zitten in de selectie voor de wedstrijd tegen Lazio

Club Brugge neemt het vanavond op tegen Lazio in de Champions League en de Belgische kampioen heeft goed nieuws gekregen, want er zijn geen coronabesmettingen meer vastegesteld. Simon Mignolet en de andere spelers die positief hadden getest zitten opnieuw in de selectie.

Met nog enkele uren te gaan voor de wedstrijd tegen Lazio, kwam Club Brugge met goed nieuws naar buiten. Op Twitter heeft de Belgische club namelijk laten weten dat er geen nieuwe coronabesmettingen zijn. Het betekent dus dat zo goed als iedereen opnieuw inzetbaar is. Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik zitten meteen ook in de selectie voor de Champions League-wedstrijd van vanavond. 🆕 Positive news, because everyone is negative! #CluLaz #UCL pic.twitter.com/i3EB3Y8JuF — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 28, 2020





