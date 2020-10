Antwerp kent al één tegenstander voor deze avond: Gareth Bale zal starten voor Tottenham

Een mooie affiche voor Antwerp vanavond in de Europa League. De Belgische club neemt het thuis op tegen Tottenham. Bij de Spurs is er al selectienieuws, want de club heeft laten weten dat Gareth Bale zal starten.

Gareth Bale is nog op zoek naar zijn beste vorm bij Tottenham, want hij kwam een lange tijd niet in actie bij Real Madrid. Bale mocht vorige week starten in de Europa League en hij moet voorlopig tevreden zijn met één invalbeurt in de Premier League.

Ook vanavond zal de aanvaller minuten krijgen, want Tottenham heeft al laten weten dat Bale zal starten tegen Antwerp. "Hij wordt elke dag beter en binnenkort zal hij opnieuw in topvorm zijn", liet Joao Sacramento, de assistent-trainer, weten op de officiële website van Tottenham.