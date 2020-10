Doku voelt zich gesteund: "Ik mag Romelu altijd vragen stellen"

Jérémy Doku heeft zijn eerste persconferentie gegeven bij Rennes. De jonge aanvaller gaf aan dat hij nog beter kan, maar dat hij tijd nodig heeft.

De overstap is immers niet zo simpel voor een 18-jarige. "Voorlopig ben ik hier alleen met mijn grote broer. Maar er zitten veel jongeren in de ploeg en ik ben niet verlegen. Ik heb al vrienden gemaakt. Met Camavinga had ik meteen een klik."

"Ik weet dat ik efficiënter moet worden. Ik wil scoren en assists geven, maar het is normaal dat ik me nog wat moet aanpassen. Ik wil hier een betere voetballer worden."

Dat hij Rode Duivel is, schept ook nog grotere verwachtingen. Maar hij vond er wel veel steun. "Ik heb bij de nationale ploeg al veel geleerd van grote spelers zoals Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. En van de coach uiteraard. Mijn band met Lukaku? Hij geeft me zeker raad. Als ik problemen of vragen heb, kan ik bij hem terecht."