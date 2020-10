Standard presenteert financiële cijfers en ziet de coronacrisis er stevig op inhakken

Standard heeft de financiële cijfers voor het afgelopen boekjaar bekendgemaakt. Die liepen van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 en waren dus onderhevig aan de coronacrisis.

En die coronacrisis heeft er stevig op ingehakt bij de Rouches. "De netto omzet is gedaald van 31,6 miljoen euro in het vorige boekjaar naar 23,6M nu", deelde Standard Luik mee op haar webstek. Een flink omzetdaling dus. "Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is het vroegtijdig stopzetten van de competitie."

De loonlast ging van 35 naar 38 miljoen euro en de winst van -8,6M naar +2,6M euro. "Het resultaat voor belastingen evolueerde van een verlies van 9,9 miljoen euro naar een winst van 200 000 euro. Zonder de Coronacrisis had de club een positieve balans van meerdere miljoenen euro’s had gebudgetteerd."