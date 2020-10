'Barça-spelers moeten onmiddellijk inleveren, zoniet dreigen betalingsproblemen'

Het is money time in Barcelona, deze keer wel erg letterlijk te nemen. De Catalaanse topclub kampt met financiële problemen door gebrek aan inkomsten tijdens de coronacrisis. De loonkost zou met zo'n 30% naar beneden moeten gaan.

Diverse Spaanse media meldden zaterdag dat Barcelona al in onderhandeling is met de makelaars van hun spelers. Charles Tusquets, die de honneurs waarneemt na het vertrek van voorzitter Josep Bartomeu, gaf openlijk toe dat Barcelona het financieel zwaar heeft.

“Het financiële luik is op dit moment onze grootste focus. De pandemie heeft ons erg hard geraakt, we zijn als club erg afhankelijk van de toeschouwers. Die inkomsten zijn de voorbije maanden verloren gegaan.”

Her en der wordt zelfs al over een mogelijk faillissement gespeculeerd, al is het zover zeker nog niet.