Bayern München en Borussia Dortmund laten geen steek vallen; geen Haaland en Hummels tegen Club Brugge?

In de Bundesliga stonden er vandaag vijf wedstrijden op het programma. Bayern München ging op bezoek bij FC Köln en Dortmund ging langs bij Arminia Bielefeld. Op papier een haalbare kaart voor de twee grootmachten in Duitsland. Later op de avond komt RB Leipzig nog in actie.

Bayern München speelde zonder de Poolse doelpuntenmachine Lewandowski en op het middenveld ontbrak Goretzka. Choupo-Moting, die onlangs overkwam van PSG, en Javier Martinez waren de vervangers.

Bayern speelde op zijn gekende manier met veel balbezit. Toch leidde dit niet tot veel kansen. Vanop de stip bracht Thomas Müller zijn team op voorsprong. Net voor de rust kon Gnabry de 0-2 op het scorebord brengen door te scoren op aangeven van Kimmich. Match gespeeld denk je dan, maar toen FC Köln in minuut 83' de aansluitingstreffer kon maken werd het toch nog even spannend. Toch gaf Bayern de voorsprong niet meer weg. 1-2 en een leidersplaats waren het resultaat.

Dortmund speelde ook een uitwedstrijd en moest proberen om aan te knopen met de drie punten. Dortmund, zonder Haaland maar met Reus in de aanval, nam de wedstrijd in handen en kwam maar liefst aan 71% balbezit. Toch moesten de goals van centrale verdediger Hummels komen. De eerste was op assist van Meunier die de bal naar doel wilde koppen. Het zal de Rode Duivel, die onlangs veel kritiek kreeg, absoluut deugd hebben gedaan. Een domper op de feestvreugde was wel de noodzakelijke wissel van Hummels.

Een overwinning voor beide teams, die nu samen met 15 punten uit 6 wedstrijden aan de leiding staan. Leipzig kan er, mits een overwinning tegen Borussia Mönchengladbach, overspringen en met één punt voorsprong leider worden.