Hernán Losada zag opnieuw een leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwers: "Beide ploegen zijn een aanwinst voor 1A"

Beerschot en OHL speelden deze middag tegen elkaar en ze maakten er een mooie wedstrijd van. Ze waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk werd het een verdiende overwinning voor de thuisploeg. Het werd 4-2.

Beerschot begon de wedstrijd met vier verdedigers en het pakte goed uit voor Losada. "We hebben al vaker zo gespeeld, maar het is de eerste keer dat we zo zijn gestart. OHL heeft met Henry één diepe spits, dus er waren geen 3 verdedigers nodig. Mercier is ook enorm belangrijk voor OHL, maar Pietermaat heeft hem uitstekend uit de wedstrijd gehouden. Onze drie aanvallende spelers kregen door dit systeem ook meer vrijheid", aldus Losada.

Losada is trots op de prestaties van zijn spelers de voorbije weken. "Ik ben enorm trots na deze 11 speeldagen. Ook vandaag was er veel spektakel en het zijn leuke wedstrijden voor de neutrale toeschouwers. Beide ploegen zijn een aanwinst voor 1A", vertelde Losada op de persconferentie na de wedstrijd.