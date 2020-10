Geruststellend nieuws over Steven Defour na noodgedwongen wissel

Steven Defour maakte op het veld van Club Brugge zijn debuut voor KV Mechelen. De voormalige Rode Duivels startte in de basis en werd na ruim 70 minuten naar de kans gehaald. Hij kon niet meer verder.

Iets voorbij de zeventigste minuut legde scheidsrechter Lardot het spel stil. Steven Defour was, zonder dat er contact was, op de grond gaan zitten en vroeg om een vervanging. Bij een blessuregevoelige speler zonder matchritme is het dan toch altijd even het hart vasthouden.

Zijn coach gaf na de match uitleg over de wissel. "Het waren krampen. Hij heeft genoeg ervaring om te weten wanneer hij niet meer verder kan en wanneer het risico te groot is", aldus Wouter Vrancken.

Op 7 maart, net voordat de competitie werd stilgelegd, speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Antwerp.