Theo Bongonda grote man met twee doelpunten bij Racing Genk, maar: "We moesten bij rust wat bijschakelen"

Een penalty uitgelokt, voor veel dreiging gezorgd én twee mooie doelpunten gescoord: dan ben je Man van de Match. Wat Theo Bongonda tegen Eupen toonde in balbezit, was fraai. De kwieke aanvaller was een gesel voor de Eupense defensie. In balverlies toonde Bongonda zich minder gretig.

Theo Bongonda speelde vrijdag in een vrije, centrale rol achter spitsen Cyriel Dessers en Paul Onuachu. Een rol die hem duidelijk lag. "Ik heb deze week met Theo gesproken over hoe we hem nog een niveau hoger kunnen tillen", bekende Jess Thorup op de persconferentie na de zege tegen Eupen. "Hij wil vrijheid, maar ook in defensief opzicht moet hij een steentje bijdragen."

Dieper ging de Deen daar niet op in, maar wees maar zeker dat Thorup in de eerste helft niet opgezet was met onder meer de prestatie van Theo Bongonda. Die liet in balverlies maar al te vaak Edo Kayembe, de controleur van Eupen, lopen, waardoor Eupen een mannetje over had op het middenveld. Hrosovsky en Wouters liepen zich in de eerste helft meer dan eens te pletter achter een ongrijpbare bal. Bongonda en co mochten de voetbalgoden dan ook danken dat ze met een krappe voorsprong konden gaan rusten.

Op het uur stuurde Jess Thorup bij. Hij haalde Cyriel Dessers naar de kant, waardoor Bongonda een nóg meer offensieve rol kreeg. "Dan moest hij als een soort van tweede spits fungeren. Hierdoor had hij veel minder taken in balverlies."

Een slimme zet, zo bleek. De Limburgers kregen door de inbreng van Thorstvedt en Heynen eindelijk grip op het middenveld, en Bongonda kon zich focussen op zijn kwaliteiten: aanvallen. De twee late en knappe doelpunten van Bongonda zijn een mooi persoonlijk succesje, maar Thorup zal zich toch vragen stellen bij de balans in het team tijdens die eerste helft.