AA Gent is op zoek naar vertrouwen: "Duel tegen Waasland-Beveren cruciaal"

AA Gent verloor in eigen huis zwaar van Hoffenheim: 1-4. Wim De Decker zag lichtpuntjes, maar uiteindelijk was het resultaat wel negatief. Hij legt uit waar het aan ligt en kijkt al vooruit naar een nieuw belangrijk duel.

"In Europa gaat het over het nemen van momenten. Onze gemiste strafschop was op dat gebied zeker een kantelmoment in deze wedstrijd."

"Wij hebben de pech dat hij niet binnen gaat, aan hun kant gaat hij dan wel binnen. Het is typerend voor onze laatste weken", aldus Wim De Decker.

Vertrouwen

Daarna gingen de kopjes naar beneden, in de tweede helft volgde de afstraffing: "Dan zie je dat het mentaal niet simpel is. We waren niet scherp genoeg meer en speelden te ver van onze tegenstander."

"Ik hoop dat we het zo snel mogelijk kunnen rechtzetten", gaf de coach van de Buffalo's nog meer. "Liefst zondag al tegen Waasland-Beveren. Voor het vertrouwen is dat een belangrijk duel."