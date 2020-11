De nieuwe held van Anfield: snel en beslissend met goals

Samen met Thiago (Bayern München) en Tsimikas (Olympiakos) kwam Diogo Jota (Wolverhampton) het grote Liverpool versterken voor het voetbalseizoen 2020-2021.

Maar liefst 45 miljoen euro werd er betaald voor Diogo Jota, de 23-jarige Portugees, die zelf zijn klasse al liet blijken en vroeg na zijn aankomst al beslissend kon zijn voor Liverpool.

Wie is Diogo Jota?

- 23 jaar

- Portugees

- Bijzonder snel

- Goede dribbelaar

- Perfect tweevoetig

In eigen land kwam Jota in de jeugd uit voor het Portugese Gondomar. Zijn profcarrière ging van start bij Paços Ferreira (2014-2016). De eerste grote stap kwam er al vroeg door op 19-jarige leeftijd naar Atletico Madrid te verhuizen. Hier werd Jota twee seizoenen uitgeleend. In 2016-2017 aan Porto, het seizoen nadien aan Wolverhampton dat hem na zijn uitleenbeurt kon aantrekken voor 14 miljoen euro.

Seizoen 2016-2017: 8 goals in 27 wedstrijden

Seizoen 2017-2018: 17 goals in 44 wedstrijden

Bij Wolverhampton was Jota omringd door vele Portugezen. Wolves deed het zeer goed in de Premier League en Diogo Jota zag zijn goede prestaties beloond worden met een knappe transfer naar Liverpool waar hij zich tussen Salah, Mané en Firmino voorlopig prima staand kan houden in de voorlinie. Na zijn beslissende invalbeurten lijkt Jota nu echt wel aanspraak te maken op een plaats in de basis.