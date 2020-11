Analist scherp voor Simon Deli: "Speelt tegenwoordig alsof hij zich Beckenbauer waant"

De woede van Philippe Clement na het puntenverlies tegen KV Mechelen was ongezien. Club Brugge gaf een veilig ogende 2-0 voorsprong weg na een belabberde prestatie.

"Bij die eerste tegengoal is het Simon Deli die te ver doordekt en daardoor helemaal uit positie is", analyseert Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. "Vervolgens heeft hij niet de reflex om terug te sprinten... Dat is nonchalance."

Ook bij het tweede tegendoelpunt had de Ivoriaan boter op het hoofd. "Sobol en Okereke verdedigden te slap bij een inworp. Maar bij die voorzet van Hairemans bevindt Deli zich in niemandsland. De namen die vaak terugkeerden zijn Kossounou, Okereke en Deli", aldus Verheyen.

"Qua profiel vind ik Kossounou geen rechtsachter, terwijl Okereke toch te vaak een ontgoocheling is. En Deli... die speelt tegenwoordig alsof hij zich Franz Beckenbauer waant", besluit de analist scherp.