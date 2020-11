'Fred Raket', 'Olli' Skúlason (in het Nederlands!), Thorgan Hazard en Hamdi Harbaoui hebben boodschap: "Dikke nekken gebruiken om uit negatieve spiraal te komen"

De terugkeer van Sammy Bossut in de kern voor het duel tegen KV Kortrijk én boodschappen van enkele toppers en strijders uit verleden: Zulte Waregem heeft geen excuus meer.

Frederik 'Fred Raket' D'Hollander, Hamdi Harbaoui, Thorgan Hazard en Olafur 'Olli' Skúlason deden de voorbije dagen hun duit in het zakje met mooie boodschappen richting staf en spelers in aanloop naar de 'Vlasico' tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk.

Die laatste deed dat bovendien in goed Nederlands, ook al is de IJslander ondertussen toch alweer vijf jaar weg bij Essevee. Allen hebben ze maar één boodschap: de derby naar de hand zetten en zo uit de negatieve spiraal komen.

"In de derby is het er niet op of onder", predikt Francky Dury dan weer rust. "Maar alleen een zege kan ons herlanceren." Dury kan opnieuw gebruik maken van doelman Sammy Bossut. Kapitein Pletinckx is wel nog out.

Bij KV Kortrijk geen D'Haene, Van Der Bruggen, Lukman of Lepoint in de selectie vanwege blessures. Een nieuwkomer is er dan weer wél meteen bij: