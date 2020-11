Gareth Bale matchwinnaar bij Tottenham: "Even kijken op website Real Madrid wat ze over hem te zeggen hebben"

Gareth Bale stond nog maar net tussen de lijnen wanneer hij een kwartier voor tijd met een puike kopbal het winnende doelpunt scoorde. Zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer bij de Spurs. Hierdoor nestelt de ploeg van Mourinho zich voorlopig op een tweede plaats in de Premier League, op twee punten van leider Liverpool.

"Gareth wordt alsmaar beter. Hij is heel intelligent, heel ervaren. Op dit moment kan hij nog geen 90 minuten Premier League-voetbal aan, dus we moeten de momenten kiezen. We gebruiken de Europa League om hem ritme te laten opdoen", vertelde José Mourinho na afloop van de partij, waarna hij op geheel eigen wijze toch nog met een sneertje komt naar Real Madrid, de ex-club van de Welshman.

"Als ik straks vijf minuten tijd heb, zal ik zeker de website van Real Madris eens bezoeken. Benieuwd wat ze over hem zullen schrijven", aldus de Special One.

“When I have five minutes I am going to Safari to look at Madrid's website to see what they say" 👀 pic.twitter.com/mLXRJwIUpe