Rondje Europa: Tielemans zet Leicester City met twee goals op weg naar tweede plaats, Fulham springt naar veilige stek

Zulte Waregem en KV Kortrijk hielden het vanavond op een 1-1-gelijkspel, maar ook elders in Europa werd er gevoetbald. We zetten de uitslagen op een rijtje.

Fulham 2 - 0 West Bromwich Albion

Aleksandar Mitrovic was met twee assists niet alleen de letterlijke, maar ook de figuurlijke aanvoerder van Fulham. The Cottagers springen over West Bromwich Albion naar een veilige plaats in het klassement.

Leeds United 1 - 4 Leicester City

The Foxes hadden vanavond weinig moeite om Leeds United opzij te zetten. Youri Tielemans was goed voor het tweede én het vierde doelpunt, terwijl ook Dennis Praet in de basiself stond. Leicester City nestelt zich op de tweede plaats.

Overige resultaten:

Villarreal CF 2 - 0 Real Valladolid

TSG 1899 Hoffenheim 1 - 3 Union Berlin

Hellas Verona 3 - 1 Benevento