Blessure gooit opnieuw roet in het eten, maar Arjen Robben blijft knokken voor terugkeer

Arjen Robben komt nog niet meteen terug in de wedstrijdselectie van Groningen. De Nederlander had de voorbije weken last van kleine blessures en wil eerst weer volledig wedstrijdfit geraken.

Supporters hadden de aanvaller de voorbije weken tegen Fortuna Sittard en VVV-Venlo aan de aftrap verwacht, maar Robben voelde zich nog niet volledig fit. Na overleg met de technische straf kreeg hij een aangepast trainingsschema mee naar huis waardoor hij zich kan voorbereiden op zijn terugkeer. Dit zal pas na december zijn. Een teleurgestelde Robben biecht ook eerlijk op meer van zijn seizoen verwacht te hebben: “Ik had gehoopt om al meer wedstrijden gespeeld te hebben, maar na een aantal kleine pijntjes achter elkaar lukte me dat niet.” In september werd hij bij zijn terugkeer bij Groningen al na 29 minuten noodgedwongen vervangen door een blessure.