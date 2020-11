Clement verwacht flinke reactie na debacle tegen KV Mechelen: "Opnieuw tonen dat ze fier zijn om voor deze kleuren te spelen"

Een zeer teleurgestelde Philippe Clement nam zaterdagavond na de 2-2 tegen KV Mechelen plaats in de perszaal. Hij noemde de prestatie tegen KV Mechelen 'ver onder de ondergrens' en verwacht een reactie tegen Borussia Dortmund.

"Hier zal duchtig over gesproken worden", gaf Philippe Clement aan. En dat is in de pers gebeurd, maar ongetwijfeld ook in Brugse rangen. "Want als je op deze manier tegen Dortmund speelt krijg je er negen of tien binnen", ging hij verder.

Want wat Clement zaterdag te zien kreeg had hij nog nooit in zijn 16-jarige loopbaan als speler, assistent of trainer van Club Brugge meegemaakt. "Die match tegen Dortmund alleen zal niet genoeg zijn. Mijn spelers gaan opnieuw moeten tonen dat ze fier zijn om voor deze kleuren te spelen. Ze mogen van geluk spreken dat er geen fans aanwezig waren. Dit was Club Brugge onwaardig."

Dortmund én Oostende

Het is dus duidelijk dat hij zijn manschappen woensdag met het mes tussen de tanden op het veld wil zien staan. "Ik verwacht een reactie. Niet alleen naar Dortmund toe, maar ook naar Oostende. De competitie blijft het allerbelangrijkste, maar dat hebben we (tegen KV Mechelen, nvdr.) niet laten zien.