De Condé en Genk willen van stempel af: "Ik geef toe dat dat eigen is aan onze club"

KRC Genk moet nog maar eens op zoek naar een nieuwe coach. Nummer elf in amper tien seizoenen. En het is net die link waar Dimitri De Condé dringend van af wil.

De Luminus Arena lijkt op een duiventil. KRC Genk slaagde er de voorbije jaren nooit in om een coach voor de lange termijn aan de club te binden. Nochtans is dat één van de sleutels tot succes.

“Ik had met Jess Thorup nochtans het gevoel dat het anders zou zijn”, heeft Dimitri De Condé het vertrek van de Deen nog steeds niet verteerd. “We waren plannen aan het maken voor de lange termijn.”

We zijn een topclub met hoogtes en laagtes

“Een pak trainers zijn hier succesvol en hebben vervolgens schrik voor een verval”, gaat de sportief directeur verder in Het Laatste Nieuws. “Ik geef toe dat dat eigen is aan onze club. We zijn een topclub met hoogtes en laagtes.”

De Condé wil daar dan ook verandering in brengen. “Een trainer die met ons op een podium staat weet dat het nadien even bergaf kan gaan. Dan zijn de opportunisten weg. Maar dat willen we veranderen.”