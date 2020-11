Meunier looft Club Brugge, maar: "De Belgische competitie is er de laatste jaren niét op vooruit gegaan"

Thomas Meunier keert morgen met Borussia Dortmund terug naar Club Brugge. De Luxemburger zal zijn ex-club allesbehalve onderschatten. Al heeft hij geen al te grote pet op van de Jupiler Pro League.

Thomas Meunier droeg van 2011 tot 2016 het shirt van Club Brugge. De Rode Duivel zag blauw-zwart sinds zijn vertrek alleen maar groeien. “Ik durf gerust te zeggen dat ze de Belgische competitie al vijf of zes jaar domineren. In 2015 won ik al de beker met Club Brugge.”

“Club Brugge is helemaal losgebarsten”, gaat Meunier verder in Het Laatste Nieuws. “Terwijl de rest van de Belgische competitie ter plaatse is blijven trappelen. Als je ziet wat er met RSC Anderlecht gebeurd is, Standard worstelt met zichzelf, KAA Gent,...”

De tegenstand voor Club Brugge zal dan ook vanuit de Europese hoek moeten komen. “Het is nu eenmaal de waarheid”, besluit Meunier. “Ik vind niet dat de Belgische competitie er de laatste jaren op vooruit is gegaan. Behalve Club Brugge dan.”