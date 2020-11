📷 Toen een (zeer) jonge Charles De Ketelaere op de foto ging met Thomas Meunier

Het wordt vanavond een speciale wedstrijd voor Thomas Meunier, want hij neemt het op tegen zijn ex-ploeg Club Brugge. Hij zal het zich misschien niet meer herinneren, maar in een ver verleden ging Meunier met één van de huidige spelers van Club Brugge op de foto toen die speler nog heel jong was.

Club Brugge heeft een leuke foto op Twitter gepost. Daarbij is Thomas Meunier te zien die op de foto gaat met een zeer jonge Charles De Ketelaere. De twee mannen zullen elkaar deze woensdagavond weer ontmoeten... als tegenstanders. Time to meet again! 🤩 @ThomMills @ketelaertje #CLUBVB #UCL pic.twitter.com/JP7KxXJ39R — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 4, 2020





