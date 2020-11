Hoelang blijft D'Onofrio nog bij Antwerp? "Luciano wil de nummer 1 zijn"

Luciano D'Onofrio is de man die Antwerp helemaal op de rails gekregen heeft en er een topclub in België van maakte. Maar hoelang gaat hij er nog aan de slag zijn? Er doen al lang geruchten de ronde dat hij wil terugkeren naar zijn oude liefde...

Standard dus... De Rouches zijn nog altijd 'zijn club'. "Hij wil zijn werk bij Antwerp wel afmaken, maar hij zit met Standard in zijn hoofd’, zegt ex-makelaar Paul Stefani in S/V Magazine.

Zo was hij ooit in beeld bij Anderlecht tot Vincent Kompany terugkeerde. "Wanneer je de nummer één geweest bent, wil je geen nummer twee meer zijn’, legt Stefani uit. "Ook bij Antwerp beslist hij over alles, maar heeft hij niet de macht in handen. En dat bevalt je niet erg wanneer je elders de baas bent geweest. Luciano wil de nummer één zijn."