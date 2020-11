Vanhaezebrouck verdedigt Thorup: "Bongonda had net blij moeten zijn"

Jess Thorup is niet langer coach van KRC Genk. Daar is al veel inkt over gevloeid en veel mensen hebben hun mening veranderd over de sympathieke Deen. Hein Vanhaezebrouck is het daar niet mee eens.

Eén kanttekening bij zijn pleidooi... "Ik vind het bijvoorbeeld niet kunnen dat hij Genk niet zelf heeft gecontacteerd om hen in te lichten en zijn vertrek te verduidelijken. Maar je moet nu ook weer niet denken dat hij een man met twee gezichten is. Hij is nog altijd die sympathieke man van weleer. Dat mensen hem eerst nog sympathieker vinden dan El Simpático en hem nu afbreken, vind ik not done", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Net als Theo Bongonda, die op een post van Eleven Sports vier middelvingers postte. "Via sociale media je middelvinger opsteken, dat is respectloos en kan ik helemaal niet appreciëren. Je zou het nog kunnen zien als een snelle, ondoordachte online reactie. Maar in plaats van het nadien wat te nuanceren, bevestigde hij het een dag later nog een keer. Dat zegt meer over Bongonda zelf dan over Thorup. Hij zou net blij moeten zijn, want onder Thorup is hij de laatste weken weer beter gaan voetballen."