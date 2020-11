Wie aan het roer bij Gent na wegvallen De Decker? Mogelijk de fysical coach...

Corona houdt nu ook huis bij AA Gent, waar vooral de trainersstaf getroffen is. Het is nu afwachten wie er straks de coaching moet opnemen tegen Rode Ster Belgrado.

Wim De Decker is positief bevonden en mag niet mee afreizen. Normaal gezien moet Peter Balette, zijn eerste assistent, dan overnemen, maar bij Gent wachten ze nog op zijn test en ze vrezen dat hij ook wel eens positief zou kunnen zijn.

Dan is het al aan Gino Caen, de fysical coach, om over te nemen. Caen was eerder assistent van Yves Vanderhaeghe bij Oostende en van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht. Hij heeft een trainersdiploma en mag Europees coachen.