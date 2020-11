17-jarige debuteert morgen tussen de palen bij Gent: "Courtois is ook voor de leeuwen gegooid"

Geen Sinan Bolat (geschorst) en geen Davy Roef (Covid) en dus staat morgenavond de 19-jarige Owen Jochmans bij Gent tussen de palen tegen Rode Ster Belgrado. Vader Joeri leeft er nerveuzer dan zijn zoon naartoe.

Het heeft wat van een scenario zoals met Thibaut Courtois bij Genk, die ook ineens moest debuteren. Van daar vertrok de trein... “Ja, dat klopt wel. Courtois is ook ooit voor de leeuwen gegooid”, aldus Joeri Jochmans in Het Nieuwsblad. “Als die kans er komt, moet je ze grijpen."

De omstandigheden werken misschien wel in zijn voordeel. "Misschien is het zelfs een voordeel dat de match in Servië is en zonder publiek wordt afgewerkt. De druk zal minder groot zijn. Misschien voelt het zelfs wat aan als een bekermatch tegen Eendracht Aalst. Al beseffen we natuurlijk ook dat je in zo'n debuutmatch een eerste indruk creëert die je voor de rest van je carrière meedraagt. Laten we hopen dat alles goed gaat. Maar Owen heeft er vertrouwen in.”