Zinho Vanheusden mag vandaag het ziekenhuis verlaten

Zinho Vanheuden mag vandaag het ziekenhuis verlaten. Gisteren werd hij succesvol geopereerd aan zijn kruisbanden. De kapitein van de Rouches zal wel nog lang moeten revalideren voor hij terug op het veld te zien zal zijn.

Het voorbije weekend liep Zinho Vanheusden een zware blessure op. In de wedstrijd tegen KV Oostende ging hij na een duel neer en het werd al snel duidelijk dat er iets mis was. Een dag na de wedstrijd werd duidelijk dat Vanheusden zijn kruisbanden had gescheurd.

Gisteren werd hij succesvol geopereerd en volgens Sporza mag de verdediger vandaag al het ziekenhuis verlaten. Hij zal wel nog lang moeten revalideren, want hij zou ongeveer 6 maanden out zijn.