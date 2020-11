De deal is rond: John van den Brom tekent meerjarig contract bij KRC Genk

KRC Genk heeft zijn nieuwe trainer beet! Dat het John van den Brom is geworden is allerminst een verrassing. Hij keert na ruim 6,5 jaar terug naar België.

KRC Genk gaat tot 2023 in zee met John van den Brom, weet het Nederlandse Algemeen Dagblad met zekerheid. De Limburgers moesten op zoek naar een nieuwe coach, voor de tweede keer al dit seizoen, omdat Jess Thorup voor een uitdaging in eigen land (FC Copenhagen) koos.

De 54-jarige Van den Brom is geen onbekende in ons land. Tussen 2012 en 2014 was de Nederlander bijna twee volledige seizoenen aan de slag bij Anderlecht. In 2013 werd hij kampioen met de Brusselaars.

Genk betaalt opstapclausule

Na zijn passage bij Anderlecht was Van den Brom lang aan de slag bij AZ en vorig jaar maakte hij de overstap naar Utrecht. De club ontvangt een opstapclausule van zo'n half miljoen euro van KRC Genk, weet Algemeen Dagblad. Zijn assistent Dennis Haar maakt ook de overstap.