Paul Mukairu kreeg felicitaties van een wereldkampioen na zijn doelpunt: "Hij ziet me als kleine broer"

Paul Mukairu heeft zijn debuut bij Anderlecht niet gemist. Eerste invalbeurt, eerste doelpunt. En dan nog eentje die goed was voor de drie punten. Hij kreeg daarvoor felicitaties van toch wel een opvallende naam.

Niemand minder dan voormalig wereldkampioen Lukas Podolski stuurde hem een berichtje. "Ik mocht naast hem spelen vorig seizoen bij Antalyaspor. Ondanks zijn palmares en al zijn doelpunten heeft hij me snel onder zijn vleugels genomen. Hij zag me als kleine broer", aldus Mukairu bij Le Soir.

Mukairu bracht veel tijd door met de Duitser. "Hij is allesbehalve arrogant: hij is eenvoudig en bereikbaar voor iedereen. We staan nog steeds in contact. Zondag stuurde hij me na de match een berichtje om me te feliciteren met mijn doelpunt. Hij zegt me dikwijls dat ik moet trappen als ik met mijn gezicht naar doel sta. En dat heb ik gedaan."