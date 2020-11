Selectie Jonge Duivels bekend: Raskin krijgt eerste selectie

Kersverse Rode Duivels Sebastiaan Bornauw en Alexis Saelemaekers zijn opnieuw opgeroepen in de selectie van Roberto Martinez, maar worden ook beiden verwacht in de belangrijke wedstrijd van de Jonge Duivels tegen Bosnië. Hetzelfde telt voor Club Brugge-speler Charles De Ketelaere die vanmiddag voor het eerst werd opgeroepen bij de Rode Duivels.

Jacky Mathijssen neemt ook voor het eerst Nicolas Raskin op in de selectie. De middenvelder brak dit seizoen door bij Standard en is daar ook een belangrijke pion van Philippe Montanier.

📝 One more game to go! 💪 #U21EURO #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/0fc1NWA0Bh