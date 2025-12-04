Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

De chaos tussen de Pro League en DAZN blijft maar aanslepen. Sinds DAZN het contract eenzijdig stopzette, worden geen betalingen meer gedaan terwijl de beelden wél blijven lopen.

De chaos tussen de Pro League en DAZN blijft groot. Sinds DAZN het contract eenzijdig stopzette gaat het achteruit. Het mediabedrijf betaalt niet meer, maar zendt nog wel beelden uit.

De Pro League diende bij CEPANI al een verzoek in tot urgentie-arbitrage. Zij willen dat DAZN zich aan het contract blijft houden tot er een uitspraak volgt. Het mediabedrijf is er langs zijn kant wel zeker van dat het geen contract verbrak, maar gewoon stopzette op een correcte manier.

Spanning blijft stijgen

Het Nieuwsblad meldt nu dat de pleidooien op 22 december worden gehouden. De kans dat er in de dagen daarna al een uitspraak volgt, is reëel. De Pro League houdt daar in ieder geval rekening mee.

"Mocht DAZN weigeren uit te zenden, dan zullen wij dag en nacht werken om zo snel mogelijk opnieuw beeld op jullie scherm te krijgen", liet de Pro League al wel verstaan op zijn website.

Lees ook... LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?De Pro League wil nog steeds dat DAZN zijn volledige contract uitdoet, tot 2030. Maar daarvoor zal het mediabedrijf zeker moeten samenwerken met Telenet, Proximus of een andere provider. Zal het zover komen?

